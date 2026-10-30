В Совете Федерации наградили юных героев

Юных героев чествовали сегодня в Совете Федерации. На торжественной церемонии наградили детей и подростков, которые проявили мужество и самоотверженность в экстремальных ситуациях и спасли людей.

В этом году в рамках патриотической инициативы к отличию было представлено более 160 человек из разных регионов. Так, школьнику из ЛНР вручили медаль по указу президента. Ростислав Токарев спас своего друга, который во время прогулки подорвался на противопехотной мине.

"Этот важный государственный праздник напоминает нам о том, что наша большая многонациональная страна - это по-настоящему страна героев. Когда мы проводим это мероприятие, оно очень, очень душевное, очень трогательное. И мы должны сказать спасибо всем нашим предыдущим поколениям", - отметила Валентина Матвиенко.