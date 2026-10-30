В Москве проходят первые Международные космические игры

Марс становится ближе! В Москве проходят Международные космические игры - первые в истории. Это не просто соревнование, а настоящая тренировка будущего. Студенты и преподаватели инженерных вузов из разных стран сейчас живут на марсианских станциях в Сколкове. Где каждый новый день - это новый вызов! Первая команда уже завершила состязания и вернулась домой. Как молодые люди провели 48 часов без интернета и телефонов?

Что взять с собой на Марс? Над этим вопросом юные исследователи размышляли долго… Все-таки космическая миссия - не обычное путешествие! Реальная дорога от Земли до Марса занимает от 6 до 9 месяцев, а до Сколково, где базируются марсианские научные станции, участники доехали на "космическом автобусе" примерно за полчаса.

В куполах "Ангара" и "Волга" будут работать по две инженерные команды из разных стран - России и Узбекистана, Пакистана и Мексики. Прежде, чем зайти в купол, участники расписываются на двери – совсем как настоящие космонавты перед полетом.

На станции участники проведут 48 часов. Здесь созданы все условия для длительного пребывания. Есть жилые зоны и биомодуль, где можно выращивать растения и разводить рыб.

Экипажи должны сами обеспечить себя энергией, условными кислородом и питанием. У каждого участника своя зона ответственности. Биолаборатории в распоряжении исследователей. Они не только создают космическую ферму, но и будут анализировать образцы камней и грунта, которые доставит марсоход.

Молодые исследователи прошли множество испытаний: и сбой систем связи, и резкое ночное похолодание, и даже ночную пыльную бурю.

"Это был незабываемый опыт! Миссия превзошла все наши ожидания. Мы стали одной большой семьей", - говорит Хульета Бельтран Колеторо, бортинженер, Мексика.

То же говорят и команды России и Узбекистана. Ребята вместе занимались физкультурой и даже отпраздновали день рождения специалиста систем управления Ивана Торопова.

Через двое суток на космические станции прибыла вторая экспедиция. Команды Китая, Казахстана, Киргизстана и Индии продолжили работу по освоению жизни на планете.

"С одной стороны, это инженерное шоу. Шоу - это возможность привлечь молодых людей по всему миру, ну и в России, конечно, тоже к тематике космоса и тематике космической инженерии. С другой стороны, это инженерное соревнование, это значит, что здесь высокие технологии, научные задачи, робототехника, связь, автономная энергетика, искусственный интеллект, биотехнологии, все эти современные темы, они здесь реализованы в виде практических задач", - отметил Алексей Федосеев, президент Ассоциации участников технологических кружков.

И главное в Играх - не победа отдельной страны, а общий результат, который поможет приблизить день, когда человек сможет создать автономное поселение на другой планете.