Новые маршруты свяжут центр Мытищ с Москвой

Сразу три новых маршрута проекта "Москва - область" свяжут столицу с Мытищами уже завтра, в субботу, 31 октября. В результате их общее число в этот подмосковный город увеличится до 15.

Так, маршруты 1170 и 1197 свяжут центр Мытищ со станцией метро "Медведково", а 1412 район Перловка с той же станцией. Всего на этих направлениях будут курсировать 28 современных автобусов российского производства.

Машины оборудованы по высочайшим стандартам московского транспорта для комфортных поездок. Для пассажиров заранее разместили всю необходимую информацию на остановочных пунктах и станциях метро. В первые дни на остановках и в салонах автобусов будут дежурить сотрудники для помощи пассажирам.