Концерт ко Дню народного единства прошел в Музее Победы

Концерт ко Дню народного единства прошёл в Музее Победы. Мероприятие организовали участники движения "Бессмертный полк".

В репертуаре артистов были современные композиции и, конечно, произведения Великой Отечественной. Песней "От героев былых времён" концерт открыл оперный певец Михаил Гаврилов, известный как голос "Бессмертного полка".

А еще в зале звучали "Россия - это мы" Ларисы Долиной, "Мой адрес - Советский союз" и другие патриотические композиции.

"Этот концерт объединит все поколения и напомнит нам, в чём наша сила. Мы вспомним те времена, когда наш народ побеждал - во времена Минина и Пожарского, Великую Отечественную войну и, конечно, специальную военную операцию, потому что во все годы наш народ сплотило единство", - рассказала Наталья Шадрина, руководитель исполнительного комитета ООД "Бессмертный полк России".