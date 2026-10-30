Водитель фуры вылетел на встречную полосу на шоссе в Люберцах

Движение затруднено на Лыткаринском шоссе в Люберцах. Сегодня утром там случилось ДТП. По некоторым данным, водитель фуры свернул не в ту сторону. И вылетел на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с "Газелью".

Машина серьёзно повреждена. У неё помят бампер и отвалилась боковая панель. Информация о пострадавших пока уточняется.

Авария произошла также недалеко от станции метро "Ясенево". Там столкнулись три автомобиля. От сильного удара одна из машин перевернулась. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.