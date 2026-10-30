"Как овощ": стало известно состояние онкобольной звезды "Дома-2" Алены Рапунцель

Недавно Алене Савкиной, которую зрители "Дома-2" запомнили как Рапунцель-младшую, диагностировали диффузную крупноклеточную лимфому. Рак уже достиг четвертой стадии.

Выпускница реалити рассказала, что врачам не сразу удалось поставить правильный диагноз, из-за чего драгоценное время было упущено, и ее состояние стремительно ухудшалось. Савкина прошла первый курс химиотерапии.

Однако ее состояние оставляет желать лучшего. "Психологически мне очень сложно. Я очень устала. Иногда у меня просто опускаются руки, как сейчас. Вокруг холодные стены, вечные уколы, капельницы, анализы, выпавшие волосы, состояние, где ты как овощ, обследования, побочки… И просто ложишься, заматываешься в плед и ревешь белугой от безысходности", - пожаловалась в своем блоге Рапунцель.

К счастью, рядом с Аленой родные и близкие, которые изо всех сил поддерживают ее. Ранее Савкина призналась, что все вместе они переживают тяжелый период. Она отметила, что им страшно и иногда накатывает безысходность. Савкина рассказала, что когда ее возлюбленный узнал о диагнозе, то старался держаться. И ему это какое-то время удавалось. Но в один момент он не выдержал и расплакался.

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