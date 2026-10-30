Заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского о готовности к территориальным уступкам в рамках мирного урегулирования конфликта с Россией не прошли незамеченными.

Как рассказал "Известиям" помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, он "слышал ремарки, которые делал Зеленский". Однако помимо решения о возврате к трехстороннему формату другие вопросы между Москвой и Киевом не обсуждались.

"Коммерсанту" Ушаков заявил, что весь мир, включая Европу, стремится к завершению конфликта на Украине. Однако, напомнил политик, подобное впечатление возникает не впервые, просто "сейчас еще как-то, на мой взгляд, европейцы задергались".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, скептически оценил заявления главы евродипломатии Каи Каллас об усталости Европы от конфликта на Украине. Как заявил официальный представитель Кремля, это никак не говорит об изменении позиции Брюсселя, а "заявления Каллас не надо вообще считать знаком".

Между тем источники рассказали, что Соединенные Штаты решили прекратить давление на Киев в территориальном вопросе. Если прежде американская администрация увязывала предоставление Украине гарантий безопасности с согласием отказаться от притязаний на утраченные территории, теперь США обещают не подталкивать к этому.