Переезд в Британию окончательно уничтожил брак Меган Маркл и принца Гарри: вот что произошло

Меган Маркл жалеет, что согласилась вернуться в Лондон. Герцогиня Сассекская подумывает о том, чтобы навсегда покинуть Великобританию. Актриса не ожидала, что ей окажут настолько недружелюбный приём. Якобы Меган думала, что одного только переезда будет достаточно, чтобы их с Гарри начали упрашивать снова стать работающими членами королевской семьи.

Человек из окружения Маркл рассказал, что герцогиня с трудом приспосабливается к переменам, хотя на публике старается демонстрировать позитивный настрой. По словам инсайдера, американка скучает по Калифорнии, особенно по семейному дому в Монтесито, своим друзьям и матери Дории Рэгланд.

Недовольство Меган выходит за рамки обычной тоски по дому. Ей трудно привыкнуть к более спокойному ритму жизни в британской глуши.

"Меган возвращалась в Великобританию с надеждой, что это даст её семье возможность начать новую главу жизни, но реальность, по всей видимости, оказалась гораздо сложнее, чем она ожидала. Калифорния олицетворяет для неё всё, что связано с ощущением стабильности, независимости и комфорта. Великобритания же, напротив, похоже, пробуждает воспоминания о периоде жизни, который она предпочла бы оставить в прошлом", — отметил источник.

Больше всего Маркл расстраивает ощущение, что окружающие осуждают её ещё до того, как она успела стать частью местного сообщества. Так, появлялись сообщения о том, что посетители местного паба были недовольны присутствием герцогини, а жители района возражали против усиленных мер безопасности, сопровождающих передвижения Сассекских.

Инсайдер уверяет, что Меган готова признать переезд в Лондон ошибкой, она намерена навсегда вернуться в США. Вот только Гарри лучше себя чувствует дома, он уверен, что сможет наладить отношения с отцом. Поговаривают, что возникшее разногласие убивает брак Сассекских, а развод оба воспринимают, как логичное решение проблемы.

"Отношения Гарри с Великобританией непростые, но это по-прежнему страна, в которой он вырос, и совершенно очевидно, что некоторые стороны его прежней жизни там остаются для него важными. У Меган нет такой же связи с этой страной. У неё есть дом в Калифорнии, давние друзья и привычный образ жизни. И теперь Гарри опасается, что она намерена навсегда покинуть Великобританию", — отметил источник.