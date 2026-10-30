Роспотребнадзор опроверг вспышку мышиной лихорадки в России

Эпидемиологическая ситуация в России по геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС), известной как мышиная лихорадка, остается стабильной и контролируемой. В этом заверил в пятницу, 30 октября, Роспотребнадзор.

Ведомство отреагировало на публикации о том, что вспышку мышиной лихорадки якобы фиксируют в России. У издания, утверждающего, что более 1,5 тысячи человек обратились к врачам в разных регионах страны, затребовали сведения об источниках и документах, на основании которых сделана такая публикация.

Роспотребнадзор напомнил на своем официальном сайте, что ГЛПС – вирусное заболевание, широко распространенное в мире, – имеет природные очаги в том числе в России и соседних странах. Заражение человека происходит при контакте с грызунами и их выделениями. От человека к человеку эта инфекция не передается.

В настоящее время никаких вспышек этого заболевания в России нет. Однако на случай необходимости у российских специалистов есть тест-системы для диагностики хантавирусных инфекций. В качестве профилактики граждан призывают бороться с грызунами, своевременно убирать мусор и соблюдать гигиену.

Ранее сообщалось, что в России подтвержден завозной случай лихорадки Зика. Заболела женщина, которая в сентябре вернулась с отдыха на острове Бали. Заразиться лихорадкой Зика можно в некоторых стран Америки, Южной и Юго-Восточной Азии через укус комара, который является носителем вируса.

Между тем многих любителей дачного отдыха, охоты и рыбалки подстерегает другая опасность — туляремия. Академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко уточнил, что эту инфекцию переносят различные грызуны, а заболеть можно даже при вдыхании пыли, содержащей частицы отходов жизнедеятельности этих зверьков.