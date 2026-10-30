Собянин: Масштабное обновление подвижного состава продолжится до 2030 года

В ближайшие три года в московском метро появится около тысячи новых вагонов. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, на обновление подвижного состава столичного транспорта из бюджета города будет выделено более 300 миллиардов рублей. Это позволит приобрести также современные электробусы и автобусы.

Столица продолжит развивать беспилотные технологии, появятся новые маршруты, в том числе в отдаленных от центра районах. В Москве увеличат количество трамваев с системой автономного хода. До конца следующего года построят два участка трамвайной сети: на шоссе Энтузиастов и на улице Академика Королёва.

Продолжится развитие такси и каршеринга. На круглогодичные речные маршруты будут выходить новые суда, созданные на Московской верфи.