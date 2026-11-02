Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Не беритесь за чужую срочную работу, пока не закончили свою. Иначе к вечеру придётся догонять. Помогите коллеге, когда действительно освободитесь.

Тельцы

Венера ретроградна. Прежде чем возвращаться к бывшему партнеру, вспомните причины расставания. Приятного разговора мало, чтобы понять, изменились ли ваши отношения.

Близнецы

Обещанная новость может задержаться. Займитесь тем, что не требует чужого ответа. Постоянная проверка телефона отвлекает. Для важных сообщений можно оставить звук.

Раки

Не сравнивайте свои успехи с чужими рассказами в социальных сетях. Вы видите только то, что люди захотели показать. Помните об этом.

Львы

Луна в вашем знаке. Покажите работу, которой сами довольны. Не начинайте рассказ с недостатков. Пусть окружающие сначала увидят результат.

Девы

Проверьте, не осталось ли у вас невыполненного обещания близкому человеку. Меркурий ретрограден: полезно вернуться к прежним договоренностям. Возможно, достаточно одного звонка.

Весы

Не соглашайтесь на неудобное предложение только из страха показаться невежливыми. Спокойный отказ лучше раздражения, которое потом трудно скрыть. Оправдываться необязательно.

Скорпионы

Не принимайте чужую сдержанность за неприязнь. Возможно, человек просто занят. Дайте знакомому время ответить. По короткому сообщению трудно судить об отношении.

Стрельцы

Перед началом учебы решите, где будете применять новые знания. Красивое название курса ещё не повод записываться. Уточните, чему будут учить.

Козероги

Обсуждая общий проект, сразу скажите, за какую часть готовы отвечать. Это избавит коллег от догадок, а вас от лишней нагрузки.

Водолеи

Не откладывайте приятную встречу только потому, что дома неидеальный порядок. Друзья приходят к вам, а не на проверку. Приготовьте простой чай.

Рыбы

Если устали от общения, проведите вечер спокойно и без гостей. Предупредите близких, что хотите побыть одни. Тогда никто не обидится.