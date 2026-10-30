"Безумно счастлив, что она со мной": Евгений Миронов рассказал, с кем живет в одной квартире

Евгений Миронов дал большое интервью. Известный актер приоткрыл завесу тайны над личной жизнью.

Так, знаменитый артист признался, что всю жизнь живет с мамой Тамарой Петровной и очень счастлив. "Да, я под контролем. Я — маменькин сынок. Безумно счастлив, что она со мной. Прихожу домой и говорю: "Мама, я дома". И вот эта ее фраза: "Я тоже дома"..." - поведал Евгений Миронов.

Актер дал понять, что у него давно устоявшаяся жизнь, в которой есть место узкому кругу людей, и признался, что боится остаться без родного человека, хоть и понимает, что это неизбежно. "Просыпаюсь с мыслью, засыпаю мыслью, что мои родные, любимые люди рядом. Это очень сильная мне помощь. Конечно, у меня есть страх потери матери. Я живу с ней всю жизнь вместе, мы просто живем вместе вот одной семьей, в одной квартире всю жизнь. Можете себе представить? Это часть меня, я не буду готов к ее уходу", - заявил актер в интервью Алеко.

Впрочем, есть в жизни Евгения Миронова и еще одна любимая женщина - это его сестра Оксана, которая стала балериной. А также актер воспитывает сына Петра. О его существовании узнали, когда мальчику было уже два года. Евгений рассказал, что сейчас наследник вступает в переходный возраст. Кроме того, актер сделал вывод из собственных отношений с матерью и не хочет быть с сыном на настолько короткой дистанции.

"Я — маменькин сынок, эта данность, так мы прожили эту жизнь. Я из этого сделал вывод, что сам бы так своего ребенка близко не приближал. Нужна свобода, которой у меня не было", - заключил Миронов.

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