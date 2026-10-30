Минсельхоз предложил привыкать к дефициту красной икры

Неудачная лососевая путина в 2026 году привела к сокращению объема предложения красной икры. Нет гарантий, что подобное не повторится в дальнейшем, предупредила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

Как пояснила глава Минсельхоза, "в этом сезоне так — это природа". Специалисты надеются на улучшение ситуации в дальнейшем, однако "климат меняется, и надо понимать, что, наверное, каких-то привычных нам вещей, особенно праздничных, <…> может быть, через какое-то время, конечно, этого будет меньше".

При этом глава Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков, которого цитирует РИА Новости, уверял, что россиянам к Новому году хватит лососевой икры, поскольку многие компании поставляют на внутренний рынок достаточные объемы этого деликатеса.

Исполнительный директор Союза производителей и поставщиков продуктов питания Дмитрий Востриков отметил, что из-за низкого вылова лососевых в 2026 году объемы производства красной икры могут сократиться, а цены на продукцию нового сезона скорректируются. Однако, полагает представитель "Руспродсоюза", с прилавков красная икра не пропадет, поскольку "стали работать рыночные законы спроса и предложения через ценовую эластичность".

Между тем председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын заявил в интервью ТАСС, что установившаяся на полуострове стоимость килограмма красной икры на уровне 14-16 тысяч рублей является следствием искусственно созданного ажиотажа, а не только плохой лососевой путины. Эксперт предупредил, что в случае попыток еще сильнее взвинтить цены "люди голосуют рублем и просто не будут ее покупать".