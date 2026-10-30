Москвичам объяснили появление солнечного гало

Появление солнечного гало в небе над Москвой утром пятницы, 30 октября, было связано с поступлением более тeплого и влажного воздуха в верхние слои атмосферы. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Как пояснила эксперт в комментарии АГН "Москва", появление гало свидетельствует о том, что в верхних слоях атмосферы идет более тeплый воздух и формируется мелкая перистая облачность. От этого небо не ярко-синее, а как бы белесоватое.

Позднякова подчеркнула, что это оптическое явление не предвещает существенных изменений температуры в Москве: "Сегодня, может, будет чуть теплее, а в целом нет такого, что температурно что-то изменится из-за гало".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что при подходящих погодных условиях наблюдать солнечное гало можно в тех районах Москвы, где плотность облаков невысокая и их мало: "Тогда в них будет преломление, и это явления можно увидеть".

Периодически облака в столичном регионе окрашиваются в радужные оттенки на фоне значительного понижения температуры воздуха. Главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Алексей Елисеев объяснил, что такой эффект называется иризация. Это следствие преломления света на мелких кристалликах льда, сформировавшихся в атмосфере после похолодания.