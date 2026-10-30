Степаненко так не изощрялась: что молодая жена вытворяет с Петросяном

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова счастливы в браке уже семь лет. У 81-летнего юмориста подрастают двое детей от молодой жены.

Татьяна заботится о муже и старается во всем его опекать. Девушка лихо взяла в оборот Петросяна. Прежняя супруга комика Елена Степаненко не вела себя так с Евгением Вагановичем. Казалось бы, рядом с цветущей женой и сам Евгений Ваганович должен был сбросить с десяток лет, но что-то пошло не так.

Брухунова — дама с прекрасным вкусом, ее стильным нарядам завидуют все московские модницы. Поэтому Татьяна решила, что и мужу сможет подобрать прекрасный гардероб. Но и у народа, и у модельеров периодически возникают мысли, что девушка слегка подтрунивает над мужем.

Стилист Наталья Осиновская, взглянув на новый гардероб юмориста, не смогла скрыть эмоций. Специалист пришла в ужас. Осиновская подробно разобрала три образа Петросяна и объяснила, что с ним не так. Самая частая ошибка — при выборе обуви и аксессуаров. По мнению Натальи, вещи, которые носит Евгений Ваганович, прибавляют ему лет.

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Больше всего вопросов у Осиновской вызвал пляжный образ Петросяна. Стилист обратила внимание, что контрастный ремень как нарочно надели на юмориста, чтобы привлечь внимание к животу и зрительно укоротить ноги.

"Складывается впечатление, что в данном случае одежда существует отдельно от человека. Если целью было создать комичный персонаж, то получилось. В целом, можно сказать, что со вкусом у жены Петросяна есть определенные проблемы", — резюмировала Осиновская.