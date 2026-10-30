Ничто уже не поможет: на Наташе Королевой поставили крест

Наташа Королева всегда старается выглядит позитивно — артистка много улыбается и шутит на камеру. Но несмотря на напускное веселье многие заметили, что с певицей творится неладное.

На страничке Королевой в соцсети в последнее время много постов о похудении, то певица проходит детокс-курсы, то в летит в санаторий на очищение организма, то хвастается чудо-уколами. Но в перерывах между диетами Наташа показывает, как с удовольствием ест десерты и жирную пищу.

Специалисты бьют тревогу, считая, что у 53-летней Наташи Королевой — ментальные проблемы. В последнее время исполнительница хита "Желтые тюльпаны" сама не своя, она как будто не может остановиться и ест все, что попадается под руку. Естественно это сказывается на фигуре.

О проблеме артистки высказалась диетолог Нурия Дианова. Специалист пояснила, что Королева неспроста налегает на сладкое и жирное. Таким образом певица пытается заесть стресс, но ни к чему хорошему подобная тактика не приводит.

"Нет системы и понимания, как питаться. Изобилие калорийной пищи приводит к увеличению массы тела. Если человек не меняет образ жизни и делает детоксы раз в год — результата не будет", — заявила эксперт в беседе с "Экспресс газетой".

Диетолог считает, что с таким подходом на фигуре Наташи Королевой можно поставить крест, ее уже не спасти. "Когда люди едят сладкое и жирное, можно заподозрить психологические проблемы. Нужно шире смотреть: нужен режим, нагрузка, которая будет приносить удовольствие. А если позволять себе все "без тормозов" и потом устраивать чистку — не поможет", — заключила Дианова.