Украина пытается помешать реализации российских интересов в Африке. На это указал в пятницу, 30 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментарий Дмитрий Пескова последовал за заявлением суданского министра иностранных дел Мухиеддина Салема о том, что укронацисты воюют на стороне Сил быстрого реагирования (СБР), которые уже несколько лет противостоят регулярной армии Судана. Инструкторы ВСУ обучают местных экстремистов и террористов.

Как заявил официальный представитель Кремля в комментарии "Известиям", Россия делает всё необходимое, чтобы противостоять действиям киевского режима в Африке, где "идет достаточно серьезная борьба".

Политик подчеркнул, что действия Украины наносят ущерб не только российским интересам, но и всей Африке. Деструктивная активность киевского режима мешает развитию отношений России со странами континента.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о расширении и углублении отношений между нашей страной и африканскими государствами, отмечал, что, в отличие от западных государств, Россия не ведет себя по-колониалистски в отношении африканских партнеров. Крайне важно, подчеркнул российский лидер, чтобы решения о сотрудничестве со стороны африканских партнеров были всегда суверенными, а партнерство продолжалось вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры.