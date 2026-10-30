Россиянам напомнили про малоизвестную льготу при рождении ребенка

Единовременная корпоративная выплата работникам на сумму до 1 миллиона рублей при рождении ребенка освобождена от налогов. Об этом напомнила заместитель главы российского правительства Татьяна Голикова.

Как подчеркнула вице-премьер, государство старается подкреплять социально значимые инициативы бизнеса. В частности, корпоративная выплата сотрудникам при рождении ребенка, которую ввели уже в целом ряде российских компаний, не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) или страховыми взносами, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что единовременные выплаты при рождении ребенка в размере одного миллиона рублей установили для своих сотрудников уже 227 предприятий России в различных отраслях.

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отмечал, что социально-корпоративные программы в России развиваются, "в скором времени это будет действенной мерой корпоративной поддержки со стороны работодателей" для сотрудников с детьми.