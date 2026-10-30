Сына Рудковской и Плющенко ожидает тяжелое будущее: вот что стало известно

13-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр появился на публике. Подросток сопровождал маму на светском мероприятии.

Их немедленно окружили журналисты, которые задали много разных вопросов. Так, стало известно, что из-за большой занятости Саша Плющенко находится на домашнем обучении. При этом он еще успевает и с друзьями общаться.

"Я из школы очень хорошо дружу с ребятами. Они часто приезжают ко мне в гости. Минусов у домашнего обучения нет. Даже есть определенные плюсы, потому что с тобой сидят и объясняют лучше, чем в школе", - заявил Александр.

А после завершения школы Яна Рудковская запланировала отправить сына в МГИМО. В качестве примера она привела старших сыновей, которые уже окончили этот вуз и магистратуру. Яна призналась, что буквально мечтает, чтобы Александр знал также хорошо английский язык, как и его старший брат Николай.

При этом Рудковская уверена, что Плющенко еще будет и фигурным катанием продолжать заниматься. Яна дала понять, что Сашу ждет тяжелое будущее, но настроена оптимистично.

"Поэтому если он поступит в МГИМО и будет изучать языки, и это будет как-то совмещено со спортом, хотя я пока не понимаю, как это... Но это будет сложно, но это возможно. Мне кажется, что самое главное для спортсмена — это знать несколько языков и хорошо разбираться в истории, которую Саша, кстати, тоже любит", - рассуждает Рудковская.

Яна отметила, что Александр обладает скорее гуманитарным, чем математическим складом ума, передает "КП".

Напомним, что в мае сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство. Гном Гномыч, как Сашу зовут родители, теперь выступает за Азербайджан.

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