Катер с туристами из России взорвался у берегов Бали

Один человек серьезно пострадал в результате ЧП у берегов индонезийского острова Бали. Взорвался катер, на борту которого находились четверо российских туристов.

Как сообщил Telegram-канал Shot, четверо туристов из России отправились на частный снорклинг-тур у острова Нуса-Пенида. Корма судна взорвалась при выходе из бухты Gamat Bay, огонь быстро охватил катер. Предварительная версия - взрыв аккумулятора.

Туристы вместе с гидом успели прыгнуть за борт, они смогли выбраться на берег. Только через час их подняли на борт проплывавшей мимо моторной лодки. Россияне не пострадали. Серьезные ожоги ног получил капитан, он госпитализирован. Сообщается, что катер недавно отремонтировали.