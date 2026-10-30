Киевский режим игнорирует настоятельные требования президента США Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). На это в пятницу, 30 октября, указал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что Украина после небольшого перерыва возобновила атаки на российские НПЗ. В частности, 30 октября ВСУ атаковали беспилотниками три нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс в России.

Как отметил представитель Кремля в комментарии журналисту Павлу Зарубину, укронацисты, несмотря на призывы Трампа, "в очередной раз ослушались и просто, я бы сказал, игнорируют даже его". При этом президент Соединенных Штатов "в этом вопросе был настойчив и продолжает оставаться настойчивым".

Ушаков предположил, что укронацисты такие "смелые", потому что Европа по-прежнему их поддерживает: "Одни бы вряд ли они на это решились".

Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема, которого цитирует ТАСС, раскритиковал Владимира Зеленского за неблагодарность по отношению к Дональду Трампу и за помехи мирному урегулированию конфликта на Украине. Как отметил Мема, с учетом этого призыв американского лидера сместить Зеленского вполне справедлив.

Политолог Дмитрий Орлов отмечал, что Зеленский создает для себя очень рискованную ситуацию и "буквально повышает ставки", когда "дерзит Трампу, не откликается на его инициативу или выдвигает ему условия". Смелость главаря киевского режима эксперт объяснил его надеждой сформировать антитрамповскую коалицию, чтобы "европейские лидеры пусть даже молчаливо, но поддерживали любой его выпад в адрес Америки".