Роман Костомаров впервые рассказал, как дал согласие на ампутацию рук и ног

Роман Костомаров в самом начале 2023 года попал в больницу с пневмонией. Состояние фигуриста было настолько тяжелым, что его подключали к ИВЛ. На фоне сильного снижения иммунитета развился сепсис, затем началась гангрена. Перед чемпионом встал выбор — лишиться конечностей или жизни.

Тогда за Романа молилась вся страна. Когда Костомаров перенес операции по удалению кистей, а затем и стоп, многие считали чудом, что он жив. Но когда фигурист не просто встал на протезы, а начал бегать и через время вышел на лед, народ был поражен. Силой духа и стойкостью Романа восхищались все.

Спортсмен признался, что преодоление себя и своих возможностей было непростым. Тот период он до сих пор не может вспоминать без слез.

"Ты полностью атрофировался, не можешь поднять голову с подушки, руки не поднимаются. Ты фактически скелет. Из здорового мужика за 3-4 недели превратился непонятно во что. Этот период был самым трудным, чтобы начать делать маленькие шаги, еще лежа в кровати", — заявил Костомаров в шоу "Сегодня вечером".

Каждый день к Роману приходил реабилитолог, помогал ему с самыми простыми вещами — поднимать руки и ноги, садиться на кровать. Олимпийский чемпион помнит тот день, когда впервые встал на протезы. Врачи советовали ему сначала просто постоять, но Костомаров хотел ходить. В итоге Роману удалось сделать примерно 15 шагов.

В откровенном интервью Костомаров впервые рассказал, как решился на операции. Роман признался, что до последнего не верил в то, что ему ампутируют конечности. В тот момент фигурист только вышел из комы, находился под препаратами, его сознание было затуманено.

"Главный врач сказал, что нужна операция. Говорить я не мог. Но надо было моргнуть глазами, чтобы дать согласие. Я моргнул со слезами на глазах. Не знаю, сделал бы я то же самое, если бы был в другом состоянии, более адекватном. На тот момент я сделал свой выбор и всё", — поделился олимпийский чемпион.