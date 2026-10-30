Первая леди Соединенных Штатов последовательно проводит работу на гуманитарном треке. Позитивные инициативы Меланьи Трамп в Кремле поддерживают и приветствуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в интервью "Вестям" прокомментировал гуманитарную операцию в Алешках. В населенном пункте на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ Херсона, сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

Была объявлена гуманитарная операция в районе Алешек. Армия России прекратила огонь на херсонском направлении и ввела "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября. Песков ранее подчеркнул, что координирующая роль по организации гуманитарной миссии в Алешках принадлежит первой леди США.