Россия продлит запрет на экспорт дизельного топлива

Россия планирует продлить запрет на экспорт дизеля до конца января 2027 года. Об этом рассказал в пятницу, 30 октября, заместитель главы правительства Александр Новак, курирующий в кабмине топливно-энергетический комплекс.

Как уточнил вице-премьер, пролонгация запрета предусматривает ряд исключений для мировых рынков. Поставки уже ведутся, за октябрь Россия отправила 510 тысяч тонн, а в ноябре запланирован объем в 2,15 миллиона тонн.

Стабильности российского внутреннего рынка ничто не угрожает — запасов зимнего дизельного топлива в нашей стране достаточно, подчеркнул Новак.

При этом политик подтвердил, что киевский режим возобновил атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы вопреки настоятельным требованиям американских властей. В ночь на 30 октября ВСУ направили дроны на три НПЗ, но практически безуспешно: лишь один завод получил несущественные повреждения. В целом противовоздушная защита объектов сработала успешно, сообщает РИА Новости.

За неделю до этого Александр Новак отмечал положительную динамику на рынке топлива, которая была достигнута благодаря совместным усилиям федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний. Власти продолжают реализовывать меры по стабилизации ситуации на топливном рынке.