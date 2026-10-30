Появились первые кадры из Алешек. По ним можно судить, насколько много людей остались в населенном пункте и жили под украинскими бомбежками. Просто не имели возможности покинуть город, так как мост, ведущий на территорию, контролируемую ВСУ, разбомбили сами ВСУ. Они же дронами били по дороге в тыл российским войскам.

"Организована большая колонна, в которой находится 25 автобусов, это минимум на 650 мест. Организованы специальные автобусы для лежачих людей в случае необходимости. Мы подготовили таких порядка 30 мест, плюс девять машин скорой помощи. С нами работают более 50 сотрудников - это медики, фельдшеры, которые готовы оказать необходимую помощь. В каждом автобусе есть вода, сухпайки", - рассказала Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека в России.

Пробить гуманитарный коридор в Алешки удалось после многодневных переговоров и в итоге объявления режима тишины.

"Каждая сторона ни единого раза не нарушила режим тишина. И обращаю внимание, что это впервые с 2022 года, режим тишины установлен на таком большом участке фронта и так долго продолжается", - сообщил Дмитрий Лубинец, уполномоченный по правам человека на Украине.

Он также поблагодарил все стороны: Россию, Украину и США, которые приложили усилия для организации этой миссии. Хотя именно Россия собрала гуманитарную помощь. Доставила ее в Алешки. Вместе с ней - журналистов, в том числе, по просьбе США, с американского телеканал Newsmax. Вот они берут интервью у местных жителей. Прибыли съемочные группы из Киева: транзитом через Беларусь и Москву. При этом именно российская армия занималась разминированием территории города - для безопасного передвижения гуманитарного конвоя.

"В ходе проведения инженерной разведки и очистки дорог для обеспечения безопасности маршрутов проезда гуманитарной колонны к населенному пункту Алешки Херсонской области погиб сапер, гвардии сержант 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Андрей Ведерников", - сообщило Минобороны.

Именно Россия готова предоставить гуманитарную помощь тем жителям, которые решат остаться в Алешках. Готова принять и разместить в тылу тех, кто захочет покинуть город. Как и обеспечить транзит через Беларусь всех изъявивших желание уехать на Украину.

"Планируется завершить первичный медицинский осмотр тех людей, которые будут выезжать не территорию Украины. На данный момент это 527 человек", - заявил Сергей Корецкий, премьер-министр Украины.

Украинская политика - это уже давно как цирк в психушке. Цифры, озвученные не последним лицом в стране, мгновенно подхватили информационные агентства. А потом, видимо, получив другие данные, в Киеве дали заднюю. Заявили, что 527 человек - это не точно. Ведь их всех реально можно будет проверить, сравнив с теми, кто на самом деле вернулся на Украину. 527 человек - это как минимум пять рейсов, выполняемые лайнером класса Sukhoi Superjet 100. Да к тому же, вопреки якобы российскому террору, они не испугались заявить о своей верности Киеву. Это уж никак не вписывается в доктрину Киева, согласно которой российский солдат - это оккупант, разбойник и насильник.

Украинский уполномоченный по правам человека заявил, что метод гуманитарных пауз хотелось бы применить и на других, не менее сложных участках фронта. Но даже западные издания признают: перемирие, пусть и временное, для ВСУ - это возможность для передышки, ротации войск и подтягивания резервов. Потому что так они делали всегда. Но сейчас жизни гражданских из Алешек - намного важнее.