Перелет главы российского МИДа в Атланту в обход недружественных стран занял 20 часов. Дорога сложная. На Сергее Лаврове вместо делового костюма - свитер, джинсы и кроссовки. Иностранная пресса тут же припомнила российскому министру его джемпер с надписью СССР, в котором Лавров прилетел на Аляску. Западные политики тогда увидели в этом наряде некую угрозу. В этот раз Лавров пожалел нервы европейских русофобов. Но даже без этого ястребы войны с тревогой ждут саммит министров в Атланте.

"Недавно Лавров выступал в совете безопасности ООН, где присутствовал и я. Так что это не что-то новое для нас. Но скажу вам так, мы должны общаться не только с союзниками, но и с соперниками и даже врагами. В дипломатии бывают неловкие моменты, и этот будет одним из них", - написал в соцсетях Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши.

Глава МИД Германии, который в ООН попытался провести переговоры с Лавровым, но в своей воинственной манере, в этот раз заявил, что планирует присутствовать на общем фото G-20 и отметил важность дипломатических связей. То есть не исключено, что господин Вадефуль после того, как двое представителей ЕС провели успешный телефонный разговор с российским президентом, снова попробует запрыгнуть в уходящий поезд.

После прошедших выборов в Восточных землях, кажется, уже и до немецкой верхушки дошло, что население Германии устало спонсировать ненасытный режим Зеленского. Об этом пишет уже и немецкая пресса: "Уже четыре с половиной года жители Германии наблюдают практически одну и ту же картину: Владимир Зеленский в оливковой или черной одежде выступает в парламенте, на конференции или по видеосвязи - и почти всегда с одной и той же просьбой о дополнительном оружии и деньгах. То, что в 2022 году воспринималось как призыв о помощи со стороны страны, подвергшейся нападению, сегодня многие воспринимают как бесконечно повторяющуюся пластинку".

В Италии тоже устали. На улицы Рима, Милана, Турина, Неаполя вышли рабочие и студенты. Главный лозунг: "Опустите оружие, поднимите зарплаты!". Люди требуют прекратить наращивание военных расходов. Но западные ястребы продолжают клевать русского медведя. И это уже вызывает опасения даже в США. Пентагон сделал первое предупреждение прибалтийским разжигателям войны о том, чтобы они перестали дразнить Москву.

"Один из европейских чиновников заявил, что совет Пентагона - хоть и доброжелательный, но вызывает недоумение в Европе, учитывая, что разведывательные службы стран Балтии в последние месяцы последовательно преуменьшали вероятность того, что Россия будет проверять на прочность систему коллективной обороны НАТО", - сообщает Reuters.

После такого нервы эстонского премьера окончательно сдали: "Я не собираюсь сдерживаться! У себя дома мы слышим предвыборные жалобы политиков на то, что мы недостаточно решительны, а из новостей узнаем, что наши союзники из крупнейшей страны мира просят нас сдерживаться. Вот в такой ситуации мы и оказались".

В ситуации, когда точка зрения Европы явно расходится с позицией их главного стратегического партнера. О последствиях этого говорит евродипломат, которая до сих пор не понимает, как так получилось, что Вашингтон отвернулся от Брюсселя и Киева. 40 минут Кая Каллас, находясь на встрече в Монреальском университете, помогала прозреть канадскому населению, которое тоже должно вливать деньги в украинский конфликт. Да так яро, что даже модераторы встречи уже начали ее выпроваживать. Но русофобка так и не ушла.

"Мы не знаем" - ответ, который европейские спонсоры коррупционного киевского режима используют в непонятных для них ситуациях. Датские СМИ вышли со скандальной новостью - деньги, которые выделил Копенгаген на гранаты для ВСУ, канули в Лету. Пожертвование было направлено через Таллин. Эстонские политики нашли подходящую фирму и оплатили заказ. 71 миллион крон. Но что-то пошло не так.

Ошибка это или нет, теперь пытаются разобраться специалисты. Но фирма отказывается возвращать средства. Министр обороны Эстонии, который отвечал за поставку снарядов Украине, ушел в отставку еще в сентябре на фоне скандала с провалом тендера на закупку боеприпасов. Европейская солидарность, видимо, снова сработала. Да так что концы ушли в воду, но деньги потрачены с эффектом полного погружения.