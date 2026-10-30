Владимир Путин продолжает двусторонние встречи по итогам форума "Россия - Африка"

Форум "Россия - Африка" завершен, но Владимир Путин продолжает двусторонние встречи с лидерами стран континента.

С президентом Возрождения Республики Мадагаскар Микаэлем Рандрианириной обсудили готовность расширения совместной работы на международных площадках, включая ООН. Владимир Путин также поблагодарил лидера Мадагаскара за то, что в его стране Русская православная церковь получила статус юридического лица. На острове - больше полутора тысяч прихожан РПЦ.

В ходе беседы с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой Владимир Путин поблагодарил власти этой страны за поддержку изучения русского языка. В Мали открыто шесть государственных языковых центров.

Следующая встреча в графике Владимира Путина - с президентом Республики Гана Джоном Драмани Махамой. Обсудили сотрудничество в торговле, технологиях и науке. А на встрече с лидером Судана Абдель Фаттахом Бурханом речь шла о подготовке национальных кадров, а также большом спросе в этой африканской республике на российское зерно, топливо и инвестиции. В частности - в разработку разведанных месторождений металлов.