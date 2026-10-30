Самая большая кража криптовалюты в истории: Binance потеряла более 6 миллиардов долларов

Самая большая кража криптовалюты в истории! Потери, по самым скромным подсчетам, - почти 6,5 миллиарда долларов. Ввод и вывод средств временно приостановлен. Депозиты недоступны, снять средства нельзя.

"Binance - крупнейшая в мире криптобиржа, которая считалась эталоном безопасности в индустрии. Казалось, она должна оставаться непотопляемой, поэтому случившееся стало для всех огромным потрясением", - отметил Арджун Харпал, технологический корреспондент телеканала CNBC.

И в этот раз падение Binance уже никак не связать ни с брешью в искусственном интеллекте, ни со сбоем криптовалютного рынка. Виноват человеческий фактор. Хакеры действовали профессионально: сначала тестировали код на отдельных кошельках, провели несколько репетиций.

"Судя по всему, злоумышленники проникли в системы сервисов и вывели средства со счетов через взломанный ноутбук одного из инженеров. Именно так они получили доступ к сети. Произошедшее повлияло не только на рынок криптовалют, но и на различные торговые платформы. По данным ФБР, к атаке может быть причастна северокорейская хакерская группировка, которая в прошлом году уже совершила налет на другую криптобиржу, но меньшего размера", - объясняет Гейдж Гоулдинг, корреспондент CNN.

По предварительной версии, хакеры взломали ноутбук не простого сотрудника, а одного из инженеров-тестировщиков. Эти люди обладают максимальным, практически абсолютным уровнем доступа ко всем необходимым данным. Тем более, что многие из них работают удаленно, а личные компьютеры и домашние роутеры защищены гораздо слабее корпоративных. Более того, функционал такого инженера позволяет постоянно совершать подозрительные для системы вещи: переносить базы данных или же обновлять доступ. Поэтому то, что взломщики спокойно провели несанкционированные операции по выводу денежных средств, службу безопасности не смутило.

Чтобы запутать следы, хакеры, по одной из версий, использовали сложные алгоритмы, написанные с помощью ИИ. И если такое можно сделать уже сейчас, то прогнозы неутешительные, уверен предприниматель Илон Маск: "В какой-то момент сверхинтеллект сделает это, чтобы заработать средства для себя, а не для человека".

Криптоинвесторы в панике массово распродают активы. Биткоин за несколько часов потерял более 3% - котировки опустились на показатели двухлетней давности. Чтобы остановить коллективную истерику, Binance обещал полностью компенсировать потери из своих резервных фондов. Самый главный вопрос сейчас: а можно ли на 100% гарантировать цифровую безопасность? Если можно взломать самого крупного игрока на рынке, то что говорить о более мелких компаниях.