Песков назвал цели СВО и переговоров в Абу-Даби

Цель специальной военной операции на Украине назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителч Кремля, Россия ведет СВО для того, чтобы лишить Киев возможности вообще наносить удары по российской территории.

Песков напомнил: в Москве неоднократно заявляли, что выступают против прекращения огня. Это только даст передышку украинской стороне. Так что подготовка к трехсторонним переговорам не предполагает обязательств по прекращению боевых действий, подчеркнул пресс-секретарь.

Представитель Кремля коснулся также проблемы ударов ВСУ по российским НПЗ. По словам Пескова, российская делегация не намерена поднимать этот вопрос на переговорах в Абу-Даби, передает ТАСС.