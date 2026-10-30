Отец раскрыл правду о болезни Юлии Началовой: вот почему врачи не смогли ее спасти

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Согласно официальной версии, исполнительница хита "Герой не моего романа" умерла от заражения крови и сердечной недостаточности. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище столицы на участке № 17.

Вскоре на могиле артистки появился лаконичный памятник из черного камня. На обелиске – фотография с улыбающейся Началовой, даты жизни и строчка из ее детской песни: "Я взмахну крылом – и вверх, улечу под облака". Рядом – фигура ангела, игрушки, конфеты, лампадки.

Поклонники до сих пор несут своей любимице цветы и сувениры. Даже в летний зной на могиле Юлии стоят корзины и вазоны со свежими цветами. А родные не могут простить себе, что не настояли на операции, Началова умоляла не ампутировать ей ногу.

Отец исполнительницы хита "Герой не моего романа" вместе с ее дочерью Верой появились в студии шоу "Сегодня вечером". Виктор Началов с болью в сердце рассказал о главной трагедии своей жизни. Оказывается, Юлия натерла ноги не во время путешествия в Италию, как изначально сообщалось, а на концерте в Санкт-Петербурге. Отец просил певицу сразу обратиться к медикам, однако Началова заверяла, что у нее просто мозоли.

"И как-то умела убеждать. Начала она самолечение, потом нашла какого-то врача. Но ей было всё хуже и хуже. И в один момент мы приехали и сказали: "Всё, стоп. Надо что-то делать". Положили в больницу. К сожалению, так вышло, что боролись за эти пальцы, но потом уже выше нога... Сепсис, удаление... Мы боролись, боролись и потеряли дочь", — поделился Виктор Васильевич.

Врачи не могли без согласия пациентки провести операцию. А Юлия считала, что ее организм очень сильный, ведь ранее она была в подобной ситуации. После пластической операции артистка впала в кому, о чем сама рассказывала в интервью, но тогда трагедии удалось избежать. Второй раз Началова не смогла справиться с заражением крови.