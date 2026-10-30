Спецслужбы США пригрозили немецкой разведке пересмотром сотрудничества

Федеральная разведывательная служба Германии BND получила предупреждение от американских спецслужб. Оно касается возможного пересмотра дальнейшего взаимодействия. Причина - арест бывшего главы немецкой разведки Августа Ханнинга.

Как сообщает новостной портал Tagesschau, экс-глава BND Ханнинг в начале октября был заключен в тюрьму города Мюнстер. Его заподозрили в госизмене, шпионаже и деятельности в интересах иностранной разведывательной службы. Однако спецслужбам США, судя по их реакции, активность Берлина не понравилась.

Предупреждение американцев, по данным издания, вызвало панику в руководстве BND. Немецкие спецслужбы на протяжении десятилетий критически зависят от разведданных из США. Руководство BND обязало начальников отделов незамедлительно докладывать о любых сбоях при обмене данными с США.