"Про маму не спрашивает": Шепелев рассказал, как живет его сын от Фриске

Единственному сыну Жанны Фриске в этому году исполнилось 13 лет. Платон давно не общался с бабушкой и дедушкой со стороны мамы. Поначалу родственники певицы скандалили и требовали, чтобы отец мальчика — Дмитрий Шепелев — позволил с ним встретиться, а потом смирились.

Сам Платон к бабушке с дедушкой не просится. Как рассказал Дмитрий, его сын растет очень разносторонним. Он увлекается спортом: занимается баскетболом, большим теннисом, скалолазанием, сноубордом и скейтбордом. Также он осваивает игру на электрогитаре, фортепиано и ударных.

"Вечером после премьеры реалити-шоу с моим участием мы идём на матч ЦСКА, это его любимый клуб, и, поверьте, это будет для него не хуже, чем поездка в Европу", – поделился Шепелев с журналистами.

При этом на вопрос, спрашивает ли мальчик про маму, Дмитрий Шепелев ответил лаконично: "Пока не спрашивает".

Напомним, что Платону досталась от мамы третья часть квартиры в элитном доме в Шмитовском проезде на Красной Пресне. 90-метровые апартаменты разделили в равных долях между родителями и сыном Жанны. Когда отец мальчика попытался продать часть, принадлежащую Платону, бабушка и дедушка не позволили, подав в суд. В итоге продажу доли ребенка запретили до его совершеннолетия.

Владимир Борисович Фриске уверял, что когда Платону исполнится 18 лет, то и остальные две доли перепишут на него. В квартире с 2015 года, когда не стало Жанны, никто не жил. Апартаменты практически превратились в музей. Родственники Фриске мечтали, что однажды Платон зайдет в квартиру и посмотрит, как там обустроила его мама. Наталья, сестра певицы, рассказывала, что даже одежда осталась висеть в шкафах, а на туалетном столике так и стоят любимые духи артистки.

Но внезапно отец Жанны Фриске решил переоформить документы и отдать две доли в квартире внучке Луне. И все из-за того, что Дмитрий Шепелев не позволяет Плану видеться с бабушкой и дедушкой.