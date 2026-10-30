Шведская федерация хоккея возмутилась решением CAS о допуске россиян к турнирам

Решение Спортивного арбитражного суда, обязавшего IIHF допустить российские сборные к международным турнирам, разочаровало Федерацию хоккея Швеции. Шведские хоккеисты заявили, что сохраняют прежнюю позицию о недопуске России.

По словам председателя Федерации хоккея Швеции Андерса Ларссона, шведский хоккей "крайне разочарован" вердиктом CAS. Он считает, что Россия не может участвовать в международных турнирах и напомнил, что Швеция последовательно продвигала эту позицию на международных форумах.

Принятое CAS решение отменило пять резолюций Совета IIHF, которые ограничивали участие российских команд в сезоне 2026-2027 годов. Вердикт распространяется на мужской и женский чемпионаты мира-2027, молодежный чемпионат мира, а также юниорские первенства среди мужчин и женщин до 18 лет.