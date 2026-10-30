Мишустин распределил обязанности между новыми вице-премьерами

Новое распределение обязанностей между вице-премьерами правительства России утвердил глава кабмина Михаил Мишустин. Решение принято для организации эффективной работы обновленного состава правительства.

К обязанностям вице-премьера Татьяны Голиковой теперь прибавилось несколько новых нацпроектов, в том числе "Семья" и "Кадры". Первый вице-премьер Денис Мантуров также будет курировать в правительстве несколько новых нацпроектов, включая развитие космической деятельности и систему маркировки товаров.

Вице-премьер Александр Новак, помимо ранее закрепленных за ним направлений, будет отвечать за платформенное развитие экономики, координацию госполитики в сфере производительности труда, кредитной и денежной политики. Также в его ведении - новые национальные проекты "Эффективная и конкурентная экономика", "Новые атомные и энергетические технологии" и координация деятельности "Росатома".

Олег Кожемяко будет отвечать за развитие Дальнего Востока и Арктики, инвестиционную привлекательность регионов и работу Минвостокразвития. В ведении Андрея Никитина - беспилотные авиационные системы, развитие транспортной сети и работа Минтранса. Дмитрий Патрушев отвечает за экологическое благополучие, а Марат Хуснуллин – за инфраструктурное развитие и жилищно-коммунальное хозяйство.