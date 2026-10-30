"Я буду продолжать спасать людей": в Москве наградили детей-героев

Явно не возраст определяет настоящего мужчину. Девятилетний Муаз Джангишиев еще и сам не осознает, что совершил подвиг. После уроков он вместе с одноклассниками решил поиграть на замерзшем озере Ак-Гёль. Несмотря на устойчивые морозы в Дагестане, лед под ногами оказался слишком хрупким. Толщина корки - не больше десяти сантиметров. Да и ребята были далеко от берега. Мальчик, который шел позади остальных, провалился в полынью. Не раздумывая ни секунды, Муаз бросился на помощь товарищу.

"Я услышал, как он кричал "помогите". Потом я подбежал к нему и протянул руку, потом он поставил колено на лед. И мы ушли с этого льда", - рассказывает юный герой.

Муаз к этому поступку относится очень скромно. Подвигом и вовсе не считает. Мол, так бы сделал каждый на его месте. И даже близким ничего не рассказал. О том, что сын спас жизнь своему другу, родители случайно узнали из соцсетей. Благодаря ролику, набравшему миллионы просмотров.

"Хорошо, что все так обернулось. Хорошо, что и тот мальчик пришел к своей маме, и мой вернулся ко мне. Конечно, у нас всех тревожность за детей, но в такие моменты понимаешь, что именно такие люди - они и приносят большую пользу обществу", - говорит Аминат Джангишиева, мама Муаза.

И если дружба действительно познается в беде, то Муаз эту проверку успешно прошел.

Жизнь своему другу спас и четырнадцатилетний Ростислав Токарев из Луганской народной республики. Подростки хотели порыбачить на Северском Донце. , конечно, даже не догадывались, что накануне ВСУ сбросили на берег несколько десятков "Лепестков" - это противопехотные мины. На одну из таких наступил приятель Ростислава. Парень получил серьезное ранение, кровь из ноги хлестала ручьем. Ростислав не растерялся. Позвонил в скорую. И пока врачи были в пути, он самостоятельно перетянул рану футболкой, а затем еще триста метров нес друга на спине до ближайшей дороги.

"Поначалу как-то за него боялся, на себя уже стало все равно. Я за него боялся, как он себя чувствует. Спрашивал, в сознании ли он. Диспетчер говорил, что его нужно подбадривать", - вспоминает Ростислав.

Его подвиг - это в первую очередь заслуга преподавателей и родителей, воспитавших достойного человека и ответственного гражданина. Отец Ростислава - тоже герой, участник СВО - может по праву гордиться своим сыном.

"Мой папа - командир танкового батальона. Он меня тоже как-то подготавливал, скидывал мне различные видео о том, как оказывать первую помощь, как правильно себя повести, что не нужно беспокоиться", - добавил Ростислав.

Находиться в этой квартире семье Яцук из Смоленской области до сих пор тяжело. Не дают покоя жуткие воспоминания об атаке ВСУ. В многоквартирный дом ударил БПЛА. Взрыв был такой силы, что обрушились бетонные перекрытия. Николая и Наталью придавило обломками, их сын только чудом не пострадал. Пятнадцатилетний Евгений в одиночку доставал родителей из-под завалов.

"Сначала я откопал маму, потому что на ней было не слишком много. Было засыпано лицо и чуть-чуть тело, чтобы ей было легче дышать. Потом взял за руки и поднял с кровати. И мы начали откапывать папу", - рассказывает он.

Больше всего в те минуты он боялся потерять папу и маму. Искренне не понимает, почему его называют героем. Разве можно было поступить иначе?

"Слезы на глазах наворачиваются. Просто не каждый взрослый среагирует в такой ситуации. Я вот даже не знаю, допустим, как бы я поступил, если бы оказался на его месте. Может быть, пошел бы сразу копать. Может быть, побежал бы на помощь звать - неизвестно", - признается Дмитрий Яцук, отец Евгения.

У Ибрагима Барахоева из Ингушетии тоже не было времени на размышления о собственной безопасности. Когда он увидел, как бурный поток горной реки Асса уносит двух женщин, бросился в воду, поймал их и начал вытягивать к участку с более слабым течением. Израсходовал все силы, но все-таки вытащил пострадавших на берег. Теперь спасение людей - его профессиональное призвание.

"Я после этого случая хотел поступить в Пожарно-спасательный колледж и поступил. Сейчас я учусь на втором курсе. Я буду продолжать спасать людей и помогать людям", - обещает Ибрагим.

Судьба решила проверить на прочность и Матвея Передерина из Хакасии. Пятнадцатилетний студент техникума стал свидетелем жуткой картины - взрослая овчарка накинулась на девочку, вцепилась ей в голову клыками. Таскала ребенка из стороны в сторону. Раны страшные, сильная потеря крови. Парень понял: если не вмешается сейчас, то никогда себя не простит. Схватил камень потяжелее и помчался на собаку. В итоге зверь отпустил свою жертву. Врачам удалось спасти ребенка.

"У меня адреналин зашкаливал, я даже не почувствовал ничего, ни страха, ничего. У меня потом родители спрашивали: "Тебе не страшно было?". Я потом уже понимать начал, что она и на меня кинуться могла", - поделился Матвей.

Самому юному герою - шесть лет. Так рано пришлось повзрослеть Диане Сетюховой из Крыма. Из полыхающего дома на своих руках она вынесла трехлетнего брата и сестер - одной чуть больше двух лет, второй всего четыре месяца.

По традиции всех юных героев чествовали в Совете Федерации. На церемонию в столицу пригласили ребят из семнадцати регионов. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что доблесть, мужество, героизм - те качества, которые с рождения заложены в каждом из нас. Подвиги этих детей тому подтверждение.

"И вот эти характерные качества российского народа нередко появляются с детства. Сегодня мы чествуем наших юных молодых ребят, которых можно назвать героями с большой буквы. В самых сложных обстоятельствах, не думая о себе, вы всегда проявляли смелость, решительность. И спасали людей тонущих, выносили из пожара своих родных и соседей. Вы предотвращали преступления", - отметила спикер Совфеда.

В торжественной обстановке ребятам вручили медали "За проявленное мужество". Но внимание сегодня не только к самим героям, но и к тем, кто вырастил этих героев.

"Трудно передать эти эмоции. Не могу сказать, что это только гордость. Это наполненность сердца, души за то, что на таком уровне отмечают такие поступки", - говорит Аминат Джангишиева.

Родителям аплодировали, их благодарили за то, что воспитали таких небезразличных к чужой беде людей.