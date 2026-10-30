События на киевских Майданах, особенно на последнем, принято считать началом трагического раскола современной Украины. Но что если Майданы - не причина, а следствие? Того, как 430 лет назад часть православных людей подчинила себя чужой воле, предав веру отцов и прадедов. А в итоге осенью 2013 года Украинская грекокатолическая церковь во время госпереворота ставила среди баррикад свои палатки. Именно ее паства оказалась в авангарде гражданской войны. Вот священник-униат в проповеди открыто призывает к аттентатам - то есть к террору ради политических целей.

Истоки этого противостояния уходят на несколько веков назад. На русской земле, часть которой сейчас принято называть Украиной, жили православные люди. Но они с ходом истории в 16 веке оказались в составе Речи Посполитой - католического государства. Иноверцев поляки и литовцы называли схизматиками и не считали себе ровней.

"Я как поляк католик на вас смотрю сверху вниз. Даже если вы знатнее меня родом. Но я вот кичусь тем, что я католик. А вы - всего навсего какой-то там еретик-схизматик Я кичусь тем, что я поляк. И за мной дескать высокая культура, европейская культура, а вы - не пойми кто", - объясняет логику Андрей Марчуков, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН.

По сути, так же поляки относятся к украинцам и сейчас, считая людьми второго сорта. Более четырех веков назад у части местной православной элиты возникла идея, что можно стать полякам ровней. Для этого нужно объединиться с их церковью. Заключить с католиками союз - и таким образом убрать все барьеры для доступа к королевским милостям. Король Речи Посполитой Сигизмунд III эту идею всячески поддерживал. И делегация во главе с православными митрополитами в 1595 году поехала в Рим - на встречу с Папой. Чтобы подписать договор.

"Нашлось три иерарха, тогдашний митрополит Киевский Михаил Оргоза, митрополит Владимирский и Луцкий Ипатий Патей и Терлецкий. Они решили это дело провернуть в тайне. Поехав к римскому папе Клименту VIII. И там присягнув, поцеловав его пантуфли", - продолжает Марчуков.

Исторические источники прямо указывают, что приехавшие иерархи "облобызали ногу папы римского". И при этом рассчитывали, что он примет их как равных и подпишет унию на их условиях.

"Но это был наивный подход. Он говорил о том, что эти люди просто не понимали ни характера католического Рима, ни характера польского государства и польского национализма. И когда епископы Ипатий Патей и Терлецкий приехали в Рим и выложили программу из 32 пунктов, что они хотят и как понимают вот эти унионные процессы, то им в ответ выставили совершенно другое", - обратил внимание Руслан Калинчук, православный миссионер, публицист.

"Они были приняты в Риме как еретики, которые изъявили желание присоединиться к католической церкви. Это вы к нам проситесь. Вы - еретики. И вы к нам напрашиваетесь", - добавил Марчуков.

Уния - это объединение. Но на самом деле католики смотрели на этот процесс как на подчинение православия. И папа римский никакой двусторонний договор с предателями подписывать не стал. А принял у них присягу на верность. Хотя встречали в Риме митрополитов богато и говорили красивые речи. Им отвели дворец на все время поездки, снабжали всем необходимым за папский счет. Затем делегация вернулась домой, и в Бресте в октябре 1596 года прошел Собор, где была провозглашена Уния о подчинении Киевской митрополии православной церкви папе римскому. И так была образована Украинская Грекокатолическая церковь. Для огромной части православных людей это стало предательством. И одновременно в Бресте состоялся второй Собор - тех, кто оставался верен своей вере. И там раскольников лиши сана и прокляли, а в народе начали называть униатами.

"После этого произошел колоссальный, страшнейший раскол. Раскол, который длится уже, меняя формы, вот уже фактически 400 лет в западнорусском обществе. Православные стали ненавидеть тех, кто ударился в унию, понимая, что они предали свой народ, свою веру и пошли на службу латинянам. И даже стали хуже, чем латиняне, а униаты стали говорить, что русские - это только они. А те, кто остался православными, - это непонятно какой сброд, еретики, сторонники царя и, в общем люди, лишние", - объясняет Марчуков.

Но власть Речи Посполитой была на стороне униатов. И они начали забирать себе православные храмы.

"Это изначально замышлялось как антиправославие. Я имею в виду уния. Это то, что изначально замышлялось как антиправославие. Это изначально думалось как то, что должно оторвать православных в Малороссии и в Белоруссии от общения со своими братьями по вере в Москве", - считает Руслан Калинчук.

Захват церквей растянулся на десятилетия. Священников били и убивали. В Риме и Варшаве это поддерживали. Прихожан заставляли поменять веру и стать униатами. Но православные не сдавались без боя. Казачество после Брестской унии явилось наиболее организованным вооруженным ответом на то, что творили униаты.

"Поскольку уния не имела широкой поддержки среди обычных верующих, среди народа – насаждалась она в основном как ныне ПЦУ на Украине. Силой, насилием. Когда Богдан Хмельницкий поднимет свое национальное освободительное движение, постоянно это будет включаться во все казацкие требования к польскому правительству – ликвидация унии", - рассказывает далее Калинчук.

Когда земли современной Украины вошли в состав Российской империи, униатскую церковь упразднили, но на территории Австро-Венгрии она сохранилась. И стала основой украинского националистического движения. Например, в дивизии СС "Галичина" служили униатские капелланы. А род Шухевича, признанного в России пособником нацистов, как раз из тех, где несколько поколений назад предали православие. Но и нацисты, по сути, использовали украинцев-предателей как инструмент и пушечное мясо, пока другие украинцы сражались с фашизмом в составе Красной Армии на стороне Москвы. После победы в советские времена униаты на западной Украине ушли в подполье.

И они до сих ненавидят тех, кого впервые предали 430 лет назад.

"Украинство как антирусскость – это политически экстраполированное униатство. То есть идея украинства как нерусскости - это то, что закладывалось Брестской унией. Ты не православный, значит, ты не русский. Это даже постоянно на выборах было, что одна часть Украины голосовала за одних, другая за других. Те этих называли москалями, колорадами, так это растет оттуда. Именно с Брестской унии", - констатирует Руслан Калинчук.

В наши дни потомки Терлецкого и Шухевича при прямой поддержке униатской церкви устроили Майдан. А затем зачистку Украины от всего русского - ради счастливой жизни в Европе. Но кто-то заметит системный просчет. Запад никогда не считал украинцев равными себе, а использовал, заманивая красивыми рассказами. И на деле всегда протягивал не руку, а туфлю.