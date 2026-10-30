Дональд Трамп все еще пытается изменить карту мира. И вот в чем его истинная цель

Если не знать, что американцам предстоят промежуточные выборы, то глядя на то, как проходит избирательная кампания, можно подумать, что скоро самые что ни на есть президентские. Дональд Трамп колесит по стране, митингует чуть ли не каждый день до хрипоты, но и с хрипотой снова выходит на трибуну.

Собственно, никаких различий с президентской кампанией не делает и сам Трамп. Голосование 3 ноября он воспринимает исключительно как референдум по оказанию доверия своей администрации и, конечно, себе лично: "Это будут самые важные промежуточные выборы в истории нашей страны. Потому что мы успели сделать больше, чем когда-либо. И они смогут все это отменить, если мы начнем проигрывать выборы. Особенно - эти".

При этом Трампу приходится играть без козырей. И без многих сторонников и союзников. Им разочарованы даже звезды движения MAGA. Дошло до того, что в Техасе, самом "красном" из "красных" штатов, кандидат от республиканцев Эрик Флорес потребовал убрать с плакатов свои совместные с Трампом фото. Близость к президенту, которая раньше играла в плюс, теперь может дорого стоить. Однако самого Трампа это нисколько не смущает. Наоборот. При каждом удобном случае он подчеркивает - считайте как будто в бюллетене стоит моя фамилия. И это первая, но далеко не последняя странность завершающейся кампании.

Еще одна - то, на что конкретно тратит предвыборное время Дональд Трамп. Требует переименовать Ормузский пролив и какой-нибудь из океанов в честь себя или хотя бы Америки. Обещает, что Венесуэла станет штатом США. Куба, по словам Трампа, - не просто следующая за Венесуэлой в очереди на "необратимые и позитивные перемены". Американский порядок он обещает навести там за 15 минут.

Шутки шутками. Но когда они звучат почти каждый день перед важнейшими выборами, да еще и сочетаются с совершенно, на первый взгляд, безумными предложениями (например, раздать всем по 5000 долларов в случае победы республиканцев), закрадывается вопрос. А только ли в шутках тут дело?

"Этот человек либо действительно сошел с ума, либо просто понимает, что уже безнаказан, потому что его покрывает глубинное государство. Поэтому он так уверенно себя ведет. Он знает, что глубинное государство его покрывает, защищает. Это очень удобно - иметь такого президента. Это не случайно, что такие люди сидят в креслах Белого дома. Так и планировалось", - считает Джон Вароли, политолог и публицист из США.

И это планирование настолько масштабно, что вначале его камуфлируют эпатажем. Еще недавно многие смеялись, когда Трамп появился в розовом саду Белого дома со "скрижалями тарифов" и рассказывал, как он будет собирать деньги со всего мира. А теперь рядом с ним на предвыборном митинге глава концерна "Ауди" Гернот Дёлльнер. Еще недавно концерна германского, а теперь, видимо, уже американского.

В Европе после этого разразился колоссальный скандал. А в США прибавилось без малого четыре с половиной миллиарда долларов инвестиций. То же самое - с планами заполучить Гренландию. Количество мемов и шуток на эту тему зашкаливало. Реальность - трехстороннее соглашение между США, Данией и Гренландией.

"Так или иначе - но Трамп достиг своей цели. Он получил право разместить американские войска на территории Гренландии. Гренландия рассматривается неким форпостом в борьбе за арктическое наследие. Потому что американские военные эксперты полагают, что главным театром военных действий в середине 21 века будет Арктика. Так как Арктика является сокровищницей природных ресурсов, а ресурсов на нашей планете все меньше", - объяснил Константин Блохин, политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН.

А вот новых американских баз в Гренландии все больше. Для начала, по словам американского министра войны, появится минимум две новых. И обе - в таких частях острова, откуда США может следить за всей Арктикой и контролировать перемещения всех кораблей. Прежде всего - военных. При этом договор подписывался не как обычно - только с Данией. А с Данией и Гренландией. И ее юридически обязали даже в случаен провозглашения независимости этот договор соблюдать и оставаться членом НАТО.

С Венесуэлой ситуация еще более наглядная. США нужна венесуэльская нефть, чтобы загрузить свои нефтеперерабатывающие заводы. И если ради этого надо пообещать, что страна станет штатом, то надо обещать.

"Трампу хочется получить такой, знаете, жирный кусок, но при этом - с минимальными расходами. Того же Мадуро они выкрали, но режим они не сменили. И неизвестно, как там дальше будет развиваться ситуация. Есть доктрина Монро - и вся Латинская Америка должна находиться в зоне влияния США", - продолжает Блохин.

И если это влияние можно обеспечить всего лишь обещаниями (глядишь, перед выборами в самой Венесуэле кто-то да и поверит, что лучше выбирать не своего президента, а американского губернатора), - тем лучше. После этого планы сделать из Кубы непотопляемый американский авианосец или увеличенный в масштабах новый остров Эпштейна уже не кажутся такой уж бредовой конспирологией. Тем более, что Кубой, Венесуэлой и даже Гренландией и Канадой Америка ограничиваться отнюдь не собирается. Ей, а вернее, тем, кто стоит за спиной любого американского президента, нужен весь мир. И с этой точки зрения даже утрированные предложения Трампа о географических переименованиях - уже не про амбиции и не про тщеславие самого Трампа. Но про моделирование будущей геополитической реальности.

Можно сколько угодно смеяться, что Трамп хочет уже и океаны назвать в честь себя или в крайнем случае Америки. Но вот так и открываются окна Овертона, из которых тянет очень опасным холодом. Именно такими - простыми и, казалось бы, несерьезными - шагами мир пытаются убедить: все на этой планете американское. И ничье больше.

"Они - мессианская нация, сияющий град на холме, у них есть особая миссия. И они обречены на победу. И они разберутся со всеми геополитическими конкурентами и будут номером один. И поэтому что Трамп, что Байден, что все остальные - они исходит из этого целеполагания", - констатирует Константин Блохин.

А значит, к эпатажу Трампа надо относиться серьезно. О чем, собственно и напомнила не так давно официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя очередные топонимические предложения Трампа: "Когда даже в шутку, а порой и всерьез берутся за вот такое моделирование, то нужно понимать степень собственной ответственности и масштаб трагедии, к которой это все может привести".

Но те, кто привел Трампа к власти во второй раз, хотят не ответственности. И даже "не сделать Америку снова великой". Их настоящая цель - чтобы великой была только эта страна. И только они были теми, кто от этого величия получает вполне конкретные дивиденды. И им совершенно неважно, как будет звать при этом очередного хозяина Белого дома. Им важно. чтобы в колею, которую сейчас прокладывает Трамп, встал весь мир.