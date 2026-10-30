ВС России поразили судно с грузом для ВСУ

Российские войска днем 30 октября продолжили наносить удары по морским судам, доставляющим грузы для украинской армии. ВС России использовали беспилотные летательные аппараты, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, во время морского перехода, в 30 километрах южнее Одессы, поражен сухогруз. Морское судно использовалось для доставки грузов украинской армии.

Украинские СМИ, в свою очередь, сообщают об ударах по Днепропетровску. Над пораженным объектом поднимается столб густого дыма. Наблюдатели утверждают, что удар пришелся по подстанции.