Анну Седокову в латексном корсете унизил охранник

Анна Седокова после огромнейшего потрясения, с которым столкнулась два года назад, вернулась к полноценной жизни. Певица справилась с волной критики на фоне гибели ее мужа Яниса Тиммы. Сейчас Анна снова блистает на сцене и светских мероприятиях.
Церемония вручения премии "Жара Media Awards 2026" не могла пройти без Анны. Бывшая солистка группы "ВИА Гра" стала звездой вечера, а ее наряд произвел фурор. Певица предстала в черном латексном корсете и длинной облегающей юбке с вырезами на бедрах.
Анна эффектно позировала фотографам, общалась с журналистами и звездными друзьями. Но, как призналась сама Седокова, настроение перед премией ей испортил неприятный инцидент.
Артистка ехала в автомобиле с водителем, и на парковке им нахамили. Анна в своем блоге подробно описала произошедшее.
"Мы пытались на секунду припарковаться поближе, нас не пропустил парень в салатовой жилетке. Он сказал мне прямо в глаза фразу: "Да сколько вас таких!" Ну, нас действительно много, но в латексных корсетах реально единицы. Дальше было унижение от охранника парковки. Он курил и говорил: "Да кто ты?!" Да кто я... Напоминаю, что я в латексном корсете. Ренат, сколько нас таких?" — обратилась Седокова к водителю. "Вы одна такая, Анна Владимировна", — ответил ей мужчина.