Анну Седокову в латексном корсете унизил охранник

Анна Седокова после огромнейшего потрясения, с которым столкнулась два года назад, вернулась к полноценной жизни. Певица справилась с волной критики на фоне гибели ее мужа Яниса Тиммы. Сейчас Анна снова блистает на сцене и светских мероприятиях.

Церемония вручения премии "Жара Media Awards 2026" не могла пройти без Анны. Бывшая солистка группы "ВИА Гра" стала звездой вечера, а ее наряд произвел фурор. Певица предстала в черном латексном корсете и длинной облегающей юбке с вырезами на бедрах.

Анна эффектно позировала фотографам, общалась с журналистами и звездными друзьями. Но, как призналась сама Седокова, настроение перед премией ей испортил неприятный инцидент.

Артистка ехала в автомобиле с водителем, и на парковке им нахамили. Анна в своем блоге подробно описала произошедшее.