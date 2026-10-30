Еврокомиссия на треть сократила финансирование Украины на 2027 год

Финансирование Евросоюзом Украины на 2027 год утверждено в размере 45 миллиардов евро. Еврокомиссия приняла предложение Совета ЕС утвердить такую сумму кредита для Киева, сообщили в ЕК.

Киев ранее потребовал от Евросоюза 70 миллиардов евро на 2027 год, но ЕК выделила на треть меньше. Еврокомиссия называет это кредитом, но в реальности средства передаются Киеву фактически безвозмездно. Они будут привлечены в виде займа, проценты по которому будет выплачивать сам Евросоюз.

В Еврокомиссии пояснили, что из 45 миллиардов евро 13 миллиардов - это финансирование из бюджета ЕС. А 31,7 миллиарда евро пойдут на закупки оружия. ЕК обещает работать над поиском дополнительного финансирования.