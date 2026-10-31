Ночью 31 октября силами ПВО над Россией сбиты 433 дрона

Минувшей ночью над территорией России сбито 433 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 19 регионов. Средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областях, Татарстане и Башкортостане.

В Ростовской области в результате падения обломков БПЛА повреждено частное домовладение. В Брянской области при ударе дрона по частному дому погибли два человека, ещё пять получили ранения.