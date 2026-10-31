Подвиги на спецоперации: ефрейтор Кукушкин спас раненых товарищей

Ефрейтор Константин Кукушкин спас жизни раненых боевых товарищей. Несмотря на атаки ударных дронов, он добрался до пострадавших, оказал первую помощь и стабилизировал их состояние. А затем на себе эвакуировал в безопасное место, откуда их доставили в медицинское учреждение.

Ефрейтор Владимир Мальцев подвозил продовольствие и боеприпасы на передовую. Во время движения он несколько раз подвергался атакам вражеских дронов, но умело маневрируя, уводил автомобиль из-под ударов. Благодаря его решительным действиям, груз нашим подразделениям был доставлен своевременно.