В Алешках без нарушений завершена гуманитарная миссия. Местные жители, которые захотели покинуть город, эвакуированы. Тем, кто пожелал остаться, доставлены десятки тонн грузов - продовольствие, медикаменты, топливо и генераторы. За процессом следила российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, а также журналисты, в том числе иностранные.

Люди в Алешках не имели возможности покинуть город, так как мост, ведущий на территорию, контролируемую ВСУ, разбомбили сами ВСУ. Они же дронами били по дороге в тыл российским войскам. Пробить гуманитарный коридор в Алешки удалось после многодневных переговоров и, как в итоге, объявления режима тишины.

Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец поблагодарил все стороны: Россию, Украину и США, которые приложили усилия для организации этой миссии. Хотя именно Россия собрала гуманитарную помощь и доставила её в Алешки. Именно российская армия занималась разминированием территории города для безопасного передвижения гуманитарного конвоя и журналистов.

Западные издания признают: перемирие, пусть и временное, для ВСУ - это возможность для передышки, ротации войск и подтягивания резервов. Потому что так они делали всегда. Но сейчас, жизни гражданских из Алешек намного важней.