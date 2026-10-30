Заммэра Горбенко отметил труд спортивных наставников в День тренера

В России 30 октября отмечается День тренера. На сегодняшний день в столице работают более трех тысяч тренеров, которые ежедневно помогают своим воспитанникам достигать высоких результатов. В 2026 году в составы сборных команд России по различным видам спорта входят более шести тысяч московских спортсменов, которые завоевывали награды на различных международных соревнованиях - Паралимпийских играх, чемпионатах мира, Европы и других. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента спорта Москвы.

Также в Москве активно развивается массовый спорт, в бесплатных секциях, где занимаются дети и взрослые, сегодня работают более 300 наставников.

"В нашем городе работают высококлассные тренеры, которые для многих открывают дорогу в спорт, помогают и вселяют уверенность своим подопечным. Среди таких наставников многоопытные Сергей Павлов и Василий Степанов, которые ведут занятия по плаванию, и Владимир Скутов, преподающий атлетическую гимнастику. Также слов благодарности заслуживают и тренеры проекта "Мой спортивный район" Александр Зверев, Софья Столяренко, Евгений Альминов, а также наставники "Спортивных выходных", в занятиях которых с 2020 года приняло участие около 370 тысяч человек. Благодаря труду наших тренеров спорт в столице становится доступнее, а интерес к нему растет. Поздравляю всех, кто верит в своих учеников, поддерживает их в непростые моменты, искренне радуется их успехам и каждый день ведет спортсменов к результату. Спасибо, тренеры, за ваш труд! Здоровья, сил и новых успехов вам и вашим ученикам!", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Александра Горбенко.

Сергей Собянин: В Москве со спортсменами работает больше 3 тыс. тренеров по 93 видам спорта