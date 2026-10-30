Ушаков: Россия и США начали согласовывать дату встречи в Абу-Даби

Точная дата трехсторонней встречи России, США и Украины, которая планируется в Абу-Даби, уже согласовывается. К этому приступили Москва и Вашингтон, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Как сказал Ушаков журналисту "Вестей" Павлу Зарубину, точно ясно, что переговоры пройдут в ноябре. Москва передала Вашингтону свои соображения, ожидается ответ от американцев.

Помощник президента пояснил, что конкретики по датам пока не было. Речь идет о середине ноября. По словам Ушакова, время встречи будет зависеть от многих причин – как внутреннего, так и международного характера.