Как не растолстеть осенью и зимой: три простых совета

В холодное время года усиливается тяга к еде, и особенно к сладостям. Мало кто может отказать себе в удовольствии согреться при помощи теплого напитка с тортиком. Это, конечно же, к весне отразится на фигуре.

Как рассказала врач Галина Маханькова, осенью действительно увеличивается желание есть. Организм так пытается согреться. И ничего тут не поделаешь — это один из древних инстинктов человека.

"Ухудшение настроения, которое может вызвать непогода, влияет на тягу к сладостям. Старайтесь не прибегать к быстрым перекусам в виде фастфуда и есть пять раз в день, но лучше — небольшими порциями", — отметила эксперт.

Осенью стоит пересмотреть рацион. Например, заменить мясо на овощи и продукты со средней жирностью. Молоко, кефир, сыр и картофель, в котором содержится много фосфора и калия, должны быть на столе хотя бы четыре раза в неделю. "Не пренебрегайте натуральными сладостями — мед, сухофрукты", — советует специалист.

Кроме того, осенью мы реже выходим гулять, меньше двигаемся. Чтобы не растолстеть за шесть холодных месяцев следует приучить себя ходить пешком, хотя бы на небольшие расстояния, но при любой погоде — и в снег, и в дождь.

"Так вы сможете поддерживать себя в хорошей форме и сохранить хотя бы приблизительно ту норму шагов, которая была летом", — объяснила врач в беседе с Eg.ru.

Третий совет: следите за тем, как и сколько вы спите. Старайтесь ложиться в одно и то же время, а если позволяет рабочий график, то лучше в осенне-зимний период спать дольше на один час. "Так вы будете чувствовать себя гораздо лучше, что хорошо скажется на вашем настроении. А оно, как известно, напрямую связано с желанием поесть", — заключила Галина Маханькова.