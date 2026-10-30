Кремлю неизвестно о разговоре Путина с Трампом и Зеленским

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланирован. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявления хозяина Белого дома.

Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве ничего не знают и о возможном трехстороннем разговоре, который анонсировал Трамп. Американский лидер говорил о беседе с Путиным и Зеленским.

Ответил Песков и на вопрос о диалоге Украины и США на тему возобновленных ударов украинских беспилотников по российским НПЗ. По словам пресс-секретаря президента, этот вопрос надо задавать Вашингтону и Киеву, передает ТАСС.