ПВО сбила 113 украинских дронов за день над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку киевского режима на российские регионы. В течение дня 30 октября ПВО сбила 113 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 8.00 мск до 20.00 мск беспилотники ВСУ перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской и Тульской областей. Также дроны сбиты над Орловской, Смоленской и Самарской областями.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 октября киевский режим устроил массированную атаку на российские регионы. Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 1043 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны.