Эвакуированных жителей Алешек доставили в Симферополь

Эвакуированные в рамках гуманитарной миссии жители города Алешки Херсонской области прибыли в Симферополь. Людям приготовлены помещения в пункте временного размещения.

Добровольная эвакуация была организована для всех желающих выехать из Алешек. В Симферополе развернута столовая, для эвакуированных приготовлен ужин.

Гуманитарная миссия по поддержке гражданского населения прошла в Алешках Херсонской области. Временное прекращение огня на херсонском направлении действует с 04:00 мск 27 октября до 22:59 мск 1 ноября 2026 года. Тем, кто решил остаться в городе, доставили продукты, медикаменты и вещи первой необходимости. Миссию готовили с мая 2026 года при содействии уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца и при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, передает ТАСС.