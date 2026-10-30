Лавров встретился в Атланте с главой МИД Японии

Сергей Лавров встретился с японским коллегой Тосимицу Мотэги. Встреча глав МИД России и Японии прошла на полях совещания министров иностранных дел Группы двадцати, которая проходит в Атланте, в американском штате Джорджия.

В сообщении МИД России подчеркивается, что краткая беседа министров состоялась по просьбе японской стороны. Главы внешнеполитических ведомств обсуждали двусторонние отношения.

Отмечается, что Сергей Лавров назвал условия возобновления полноценного межгосударственного диалога. Российский министр подчеркнул, что для этого необходим отказ Токио от недружественного курса.